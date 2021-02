UACCh: “Vamos a pelear en las calles para que se baje la zonificación”

Máximo Daniel Rivero, integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh), manifestó a La Posta Comodorense Radio que mañana jueves 4 se concretarán marchas por toda la provincia contra la minería y por el tratamiento de la Iniciativa Popular.

“Esta va a ser una jornada más histórica que nunca y por esta convocatoria para el tratamiento en la Legislatura vamos a tener que estar nuevamente en las calles nuevamente para expresar que no queremos minería y que queremos que se trate la Iniciativa Popular sin modificaciones”, expresó.

Rivero indicó que “Mañana 4 vamos a concretar una movilización provincial plurinacional que se basa en el rechazo a la minería, el pedido de tratamiento de la Iniciativa Popular y que se vaya Arcioni. En Trelew vamos a concretar un festival y luego marcharemos por la ciudad”.

Para el referente ambientalista, “La verdad que esta convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar la zonificación nos ha generado mucha bronca porque desde hace años que venimos diciéndole a todos los gobiernos que no queremos megaminería”.

Finalmente, señaló que “Aún con todos los problemas que hay en la provincia querer avanzar con la zonificación es una provocación y eso es lo que están haciendo. Han dejado trascender que tienen entre 15 y 16 votos, creemos que la van a aprobar, pero vamos a pelear para que bajen la zonificación y se trate la iniciativa popular; aunque vemos que no tienen intención de darle tratamiento en la Legislatura”.

La nota: