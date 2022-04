Twitter trabaja en una función para editar tweets

Lo que parecía una broma por el “Día de los inocentes” terminó confirmándose este miércoles cuando Twitter indicó que desde el año trabajan en un botón que permitirá editar o “corregir errores” en un tweet.

La noticia más esperada para los fanáticos de la red social esperan con ansias esta nueva actualización, que en principio estará disponible dentro de unos meses para los usuarios de Twitter Blue, quienes pagan una suscripción mensual para tener funciones premium y personalizadas.

A su vez señalan que dicha confirmación no está asociada a la nueva incorporación de Elon Muks. Cabe destacar que el magnate y CEO de Tesla y SpaceX compró esta semana el 9,2% de la compañía lo que permitió que se convirtiera en el mayor accionista e integrar el equipo de directivos.

“Ahora que todos preguntan… sí, ¡hemos estado trabajando en una función de edición desde el año pasado! no, no sacamos la idea de una encuesta estamos iniciando las pruebas dentro @TwitterBlue Labs en los próximos meses para saber qué funciona, qué no y qué es posible”, menciona el comunicado.

A pesar de que la misma compañía indicó que este anuncio no está relacionado a la encuesta de Elon Musk, la periodista especializada en tecnología, Julia Alexander, sostuvo que el magnate ya había sido notificado de esta actualización y es por ello por lo que luego realizó una encuesta para saber que opinaban sus seguidores.

Fuente: NA