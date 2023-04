Twitter eliminó la insignia azul y obliga a pagar por ella

Twitter está revuelto por estos días, desde que el 20 de abril los más de 199 millones de usuarios activos suscritos a esa red social comenzaran a ver como desaparecía la clásica insignia azul de las cuentas verificadas que seguían. Se hacía realidad, en ese momento, el anuncio de Elon Musk quien desde diciembre de 2022 permitía a los usuarios de antiguas cuentas verificadas pagar mensualmente para unirse al servicio de suscripción Twitter Blue y permanecer con la marca.

En la página de ayuda a usuarios en Twitter, su equipo explica que la verificación azul cambió su definición. Antes, Twitter la usaba para indicar cuentas activas, relevantes y auténticas de interés público. Ahora, solo significa que tiene una suscripción activa en Twitter Blue.

Analistas de la comunicación en el entorno de internet alegan que de esta manera se han enturbiado los propósitos de la verificación, y es más probable y fácil que se produzcan estafas y suplantaciones de identidad. Basta con pagar.

La situación global generada por la decisión del dueño de Twitter ha traído consigo mucha incertidumbre en cuanto a las posibilidades de que se incrementen las fakes news y cuentas falsas.

«Twitter no es desde ayer una plataforma segura (antes tampoco), pero ahora es más peligrosa que antes. Lo único que significa Twitter Blue es que pagas, no que eres quien dices que eres. Cualquiera con dinero tendrá privilegios. Eso no garantiza ni equidad, ni veracidad», escribe la doctora en Ciencias de la Comunicación, Elizalde Zorilla.

«Habrá, eso sí, muchos clones para confundir. En situaciones de emergencia, eso es un problema enorme. La hora loca en el festival de suplantaciones de identidad y de confusiones que ya es #Twitter, no ha hecho más que empezar», agregó la experta, quien ejemplificó con una cuenta de apología del nazismo ya verificada bajo el nuevo sistema, mientras la cuenta del memorial por las víctimas de Auschwitz no lo está.

Añadió que apenas el 0,2 % de usuarios de Twitter estaban acogiéndose a la suscripción de Twitter Blue, que cuesta 8 dólares al mes.

Durante los primeros meses de este año han sido evidentes otros cambios en la plataforma, entre ellos la diversificación de los colores de un sistema de verificación que diferencia entre empresas (amarillo) y entidades gubernamentales (gris).

Otra transformación que generó confusión fue la sustitución en la parte superior del sitio del clásico pájaro azul de Twitter por doge, que representa la criptomoneda dogecoin, promovida por Musk.