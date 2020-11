Trump dice que acciones legales contra resultados electorales en EEUU recién comienzan

Las acciones legales que impugnan los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en varios estados clave apenas comienzan y está mal que el candidato presidencial demócrata Joe Biden proclame la victoria prematuramente, dijo el presidente Donald Trump.

«¡Las acciones legales apenas están comenzando!», dijo Trump en Twitter el viernes por la noche.

El presidente de Estados Unidos también dijo que Biden no debería proclamar erróneamente el cargo de presidente, y agregó que también podría hacer exactamente el mismo reclamo.

«Joe Biden no debería reclamar injustamente el cargo de presidente. Yo también podría hacer esa afirmación», dijo Trump.

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020