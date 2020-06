Trelew “zona de circulación comunitaria” de COVID-19

Esta situación “nos lleva a recordarle a toda la sociedad chubutense que tenemos que aprender a convivir con este virus, adecuando nuestras rutinas a la nueva normalidad”, expresó el titular de la cartera sanitaria provincial, Fabián Puratich, quien remarcó el hecho de que “el virus ya está presente en nuestra provincia, y ninguna ciudad es inmune a él, por lo que resulta fundamental que extrememos las medidas de cuidado y prevención”.

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, indicó este lunes que “se tomó la decisión de declarar a Trelew como ‘zona de circulación comunitaria del virus’”, luego de analizar en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación la situación epidemiológica local con respecto a la pandemia del COVID-19 y establecer que “en los últimos casos detectados de Coronavirus las investigaciones realizadas no permitieron detectar el nexo epidemiológico”.

El titular de la cartera sanitaria provincial efectuó las declaraciones al brindar una conferencia de prensa este mediodía en Rawson, en Casa de Gobierno, junto a otros funcionarios del Gobierno Provincial que conduce Mariano Arcioni.

Limitación de la circulación

En diálogo con la prensa, Puratich se refirió a los nuevos casos de Covid-19 detectados en los últimos días en Trelew e indicó que “hasta el momento no hemos podido encontrar al ‘paciente cero’ o ‘caso testigo’, por lo cual en el día de ayer (domingo) mantuvimos una reunión virtual con el área de Epidemiología de Nación, tras la cual se tomó la decisión de declarar a Trelew como ‘zona de circulación comunitaria del virus’, tal y como fue registrado ya en el parte nacional emitido durante el día de hoy (lunes)”.

“Ante esto, y con el fin de proteger la salud de todos los vecinos, hemos estado ajustando las medidas que venían siendo adoptadas hasta ahora en Trelew”, señaló el titular de la cartera sanitaria, aclarando que “se limitará la circulación dentro de la localidad, permitiéndose únicamente las compras de primera necesidad, en comercios de cercanía y según la terminación del DNI, restringiéndose también los ingresos y egresos a la misma”.

Por el momento, estas medidas son de aplicación exclusiva para Trelew, “aunque teniendo en cuenta la propia dinámica que tiene esta enfermedad, si el contagio se extiende a otras localidades obviamente las medidas podrían extenderse a ellas también”, destacó el ministro de Salud.

Cambio en la definición de caso sospechoso

Asimismo, Puratich explicó que “como consecuencia de la declaración de circulación comunitaria viral en Trelew hemos tomado la decisión de cambiar la definición de ‘caso sospechoso’, por lo cual a partir del día de hoy (lunes) todos los pacientes que consulten en el hospital de la ciudad por cuadros febriles, u otros síntomas asociados con el Covid-19, serán automáticamente caratulados y estudiados como ‘casos sospechosos’, más allá de que tengan o no un nexo epidemiológico”.

Imposibilidad de detectar el nexo epidemiológico

Consultado respecto a la decisión de declarar a Trelew como “zona de circulación comunitaria del virus”, el ministro de Salud explicó que “la existencia de una circulación comunitaria del virus depende de muchos factores, uno de los cuales tiene que ver con la imposibilidad de detectar el nexo epidemiológico de los distintos pacientes que van siendo confirmados como positivos para Covid-19”.

“En este sentido, y dado que en los últimos casos detectados de Coronavirus las investigaciones realizadas no permitieron detectar el nexo epidemiológico, es que como Ministerio de Salud realizamos la consulta correspondiente con Nación y tomamos esta determinación”, señaló Puratich, agregando que “aun así, hay otros criterios que determinan la circulación comunitaria que nosotros todavía no cumplimos, como por ejemplo el número de camas y respiradores ocupados, por lo que quiero transmitirle tranquilidad a la ciudadanía”.

Extremar las medidas de cuidado y prevención

Por último, Puratich expresó que lo sucedido en Trelew “nos lleva a recordarle a toda la sociedad chubutense que tenemos que aprender a convivir con este virus, adecuando nuestras rutinas a la nueva normalidad”, y remarcó el hecho de que “el virus ya está presente en nuestra provincia, y ninguna ciudad es inmune a él, por lo que resulta fundamental que extrememos las medidas de cuidado y prevención”.

“Desde el Ministerio de Salud volvemos a insistir en la importancia de respetar el aislamiento social preventivo obligatorio, evitando salir a la calle si no hay una necesidad real y manifiesta, lo cual debe ser complementado con el lavado frecuente de las manos, el uso del alcohol en gel, la ventilación de los ambientes, la limpieza de las superficies, el empleo de tapabocas y, finalmente, la utilización del pliegue del codo a la hora de toser y estornudar”, detalló.