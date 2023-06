Trelew: Investigan la muerte de Marcelo Palavecino

Durante la jornada del viernes 9 de junio, en los tribunales de Trelew, se llevó a cabo una audiencia de control de detención en el marco de una causa por la muerte de Marcelo Palavecino, y por la cual, la jueza Ivana González autorizó por un plazo de seis meses al ministerio público fiscal la apertura de la investigación penal preparatoria para esclarecer el hecho, por el cual se encuentra detenido Jesús Ralinqueo, quien ocupa la vivienda donde fue hallada la víctima.

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal general, Gustavo Núñez, el suceso ocurrió sin poder precisar fecha con exactitud, en el que Jesús Ralinqueo, por motivos y circunstancias que se tratan de esclarecer, presuntamente atacó con un cuchillo a Palavecino, propinándole al menos siete estocadas que le ocasionaron la muerte. Luego de ello, según lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal (MPF), Ralinqueo cavó una fosa para arrojar el cuerpo, cubriendo luego con escombros, resto de basura, ramas y una cubierta de cemento.

En función de ello se solicitó la prisión preventiva por el plazo que dure la investigación preliminar, por encontrarse presentes los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, además de la expectativa de pena a imponer, en caso que se dicte condena.

El defensor particular, Javier Romero, coincidió con el MPF en que se trata de un hecho grave, que recién se inicia el proceso, pero que más allá de los indicios y pericias colectadas a la fecha, no se puede precisar la autoría de su defendido, ni tampoco que sea partícipe. Ello en función que la fiscalía afirmó que pueden haber, más personas involucradas, y ello alterar la investigación en curso.

Agregó que Ralinqueo se enteró por los medios de comunicación sobre el hecho y las circunstancias, por lo que concurrió a la sede de la fiscalía. El defensor destacó que su defendido no cuenta con antecedentes, que es una persona de escasos recursos y que todo su grupo familiar se encuentra en Trelew, con lo cual, no podría configurarse el presupuesto de peligro de fuga. Solicitó no se aplique la prisión preventiva, o en todo caso, sea morigerada por arresto domiciliario.

Finalmente, la magistrada resolvió la apertura de la investigación penal preparatoria por el plazo solicitado por el MPF y dispuso la prisión preventiva de Jesús Ralinqueo, por el plazo de seis meses.