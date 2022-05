Trelew: dos hermanos irán a juicio por robo

El juez penal Gustavo Castro autorizó la suspensión elevación a juicio de una causa por robo en la que están imputados dos hermanos, aunque previamente rechazó la posibilidad de una suspensión del juicio a prueba para el caso.

La audiencia se desarrolló este martes 3 de mayo en el tercer piso del edificio de tribunales de Trelew, en el marco de una causa en la cual los hermanos Hernán y Franco Muñoz están acusados como coautores del delito de de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, dos hechos en concurso real.

Al inicio de la audiencia preliminar y como cuestión previa, la defensa pública de los imputados, representada por Ángeles Nápoli, solicitó la suspensión del juicio a prueba para la realización de 100 horas de trabajo comunitario en 2 meses y una reparación económica por la suma de $ 30.000 a cada víctima en el plazo de 1 mes, además refirió que sus asistidos no registran antecedentes penales condenatorios.

A su turno, el fiscal general Fabián Moyano advirtió que no se encuentran dados los requisitos legales para hacer lugar a la salida alternativa solicitada ya que tienen otras otorgadas. Además de ello, indicó que son dos hechos agravados cometidos por tres personas, uno encapuchado, que a la fecha no se ha podido determinar su rostro, por lo que la pena se despega del mínimo.

Agregó que tampoco procede la conciliación por no tener la conformidad de la víctima por lo que solicitó que se rechace la postulación y se continúe con la audiencia preliminar.

Luego de ello una de las víctimas que estuvo presente en la audiencia hizo uso de la palabra manifestando no estar de acuerdo con la propuesta. Afirmó inclusive que en una audiencia anterior a la que también concurrió, pudo ver como uno de los imputados vestía una campera suya, “no me parece justo” concluyó.

A continuación el magistrado resolvió no hacer lugar a la solicitud de suspensión de juicio a prueba y en virtud de ello continuó con la audiencia preliminar y en la que el fiscal Moyano describió el primer hecho ocurrido en abril de 2021, en el barrio Quintas del Valle de esta ciudad, cuando Franco y Hernán Muñoz, junto a una tercera persona que no pudo ser identificada, previo dañar el cerco perimetral, forzar la puerta de acceso a un quincho e inutilizar el sistema de alarma, ingresaron y sustrajeron un cuantioso y variado botín como una bicicleta, numerosos artículos de electrónica, herramientas de trabajo y precisión, indumentaria deportiva y de vestir, y efectos personales.

El segundo hecho, también el mismo día y a continuación, en otra casa del mismo barrio, los imputados, junto a la otra persona, aprovechando que la vivienda también se encontraba deshabitada, forzaron una puerta trasera y sustrajeron $50.000 y cuatro armas de fuego. A partir de los registros fílmicos de ambas propiedades, y de otras pericias realizadas, se pudo establecer que los imputados vendían algunos productos a través de redes sociales, por lo que se pudo dar con algunos de ellos luego de los allanamientos practicados.

Finalmente, el magistrado autorizó la apertura de la causa a juicio por el delito imputado por el MPF.