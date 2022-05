Trelew: abren investigación por tentativa de homicidio

Durante la jornada del 27 de mayo de 2022 se llevó a cabo en el tercer piso del edificio de tribunales de Trelew, una audiencia de control de detención en la que el juez Fabio Monti dispuso la apertura de investigación en una causa por homicidio tentado, en la que está imputado Junior Alexander Tolosa Marilaf, en carácter de autor.

Relato fiscal

De acuerdo al relato del MPF, representado por el fiscal Gustavo García Antón, el hecho ocurrió el 10 de mayo de este año cuando Junior Alexander Tolosa, junto a otro sujeto, se habría cruzado con la víctima y un amigo, y se increparon e insultaron con fines de pelea. La víctima se retiró a su casa y Tolosa Marilaf le habría disparado en reiteradas oportunidades.

Se advierte que habría realizado todos los actos necesarios para darle muerte en ese instante, pero por circunstancias ajenas a su voluntad, el joven agredido salió corriendo y fue impactado por sólo uno de los últimos disparos, frustrando de ese modo la consumación del delito que estaba cometiendo.

Prisión preventiva

Además, el representante fiscal solicitó la prisión preventiva del imputado por un plazo de 3 meses fundado en el peligro procesal de fuga y de entorpecimiento habida cuenta que el imputado podría influir en los testigos, si estuviera en libertad. Para ello, ponderó la gravedad del hecho, cometido con un arma de fuego, efectuando varios disparos hacia la víctima. Asimismo, resalta que en caso de recaer condena la misma será de cumplimento efectivo. Hace referencia a los medios de prueba colectados y resalta que se cuenta con el testimonio del propio damnificado, quien sindica a Tolosa Marilaf, como autor del hecho. Indica que, del allanamiento practicado, no se pudo encontrar el arma, ni la vestimenta, pero al momento de realizarse el mismo, Tolosa Marilaf intentó escapar por una ventana trasera.

Defensa

A su turno el defensor particular, Danilo Sepúlveda, no se opuso a la apertura de investigación. Aun así, manifestó desacuerdo al hecho descripto por el MPF, entendiendo que los testimonios recabados, incluido el de la víctima, resultan contradictorios. Resaltó que los testigos no pudieron ver el hecho, no configurándose la probabilidad de autoría.

Además de ello, se opuso al dictado de la prisión preventiva y, subsidiariamente, solicitó se dicte la prohibición de acercamiento y el arresto domiciliario por un plazo no mayor a 15 días. Por último, hizo reserva de postular la nulidad de la detención de su representado en atención a que el domicilio en que se practicó la misma, no se encontraba dentro de los autorizados para realizarse.

Finalmente, el magistrado resolvió tener por abierta la investigación preparatoria dispuesta por el Ministerio Público Fiscal en orden al delito de homicidio en grado de tentativa y disponer la prisión preventiva de Junior Alexander Tolosa Marilaf, por el plazo de 3 meses.