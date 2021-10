Trekking "De la estepa al mar"

DATOS DEL EVENTO: El evento se realizara el día sábado 27 de noviembre, concentrando a las 14:30 horas en la parte sur de La Bajada de los Palitos (frente al obrador de Refugio de Lobos), iniciando la caminata a las 15:00 horas. El trekking consiste en una caminata desde La Bajada de los Palitos hasta La Herradura, ida con marea baja, cuyo primer trayecto presenta una dificultad baja/media debido que el camino de la restinga es irregular en un tramo de alrededor de 600 metros, no presentando otra dificultad en la ida. La vuelta se realiza por el cerro que divide ambas playas, el cual presenta una dificultad baja, con presencia de acantilados, razón por la cual en este trayecto es de suma importancia el cuidado de los mas chicos. El trekking propone dos distancias: la primera de 3 kilómetros en la cual se llega a La Herradura y se sube directamente hacia el cerro que divide ambas playas y la segunda distancia de 7 kilómetros en la cual se llega a La Herradura y se recorre la playa por la arena hasta el cerro que divide esta playa con Playa Bonita o Los Limites. El objetivo de esta caminara es poner en valor nuestros espacios naturales, conocer y conectarnos con un paisaje que hoy en esta en peligro de desaparecer, por lo cual pedimos sumo respeto con el entorno natural, para que lo transitemos de manera que nuestra presencia no deje ningún impacto negativo, tal como basura, extracción de flora autóctona o molestias hacia la fauna del lugar. En el camino podrán observar un paisaje único lleno de vegetación y fauna autóctona, además de cuevas en el sector de costa y mucho mar con el aire mas puro que se puede respirar. Al finalizar la jornada se realizara un compartir, charla abierta y abrazo simbólico al Área Natural Protegida Punta Marques y La Bajada de los Palitos. Llevar ropa cómoda, agua, gorra, protector solar, etc. Si tenés alguna duda o precisas más información, ponete en contacto con nosotros en el 297-154934448 (Cristian) –