Tras separarse del Kun Agüero, apareció una llamativa foto de Sofía Calzetti con la China Suárez en una fiesta

Luego de que el exfutbolista contara que está “más solo que nunca”, difundieron una postal de su exnovia con la actriz que llamó la atención en las redes sociales.

El Kun Agüero comunicó a través de su perfil de Twitter que está soltero. Luego de dar a conocer que no sigue en pareja con Sofía Calzetti, se conoció una curiosa foto de ella junto a la China Suárez.

“Estoy más solo que nunca, así que por ahora nada”, había escrito el exfutbolista cuando un usuario de la mencionada red social le preguntó si se iba a casar con Calzetti. Después de esa declaración, compartió en Instagram una postal muy sonriente frente a un espejo.

Más allá de esa interacción, por el momento no había novedades de la exnovia del Kun. Sin embargo, en las últimas horas la influencer Pochi de la cuenta Gossipeame lanzó: “Sofi anduvo por la Bresh. Ella lo sigue, pero él no a ella”.

Se difundió una postal de Sofía Calzetti en la fiesta Bresh junto a la China Suárez, tras conocerse la separación del Kun Agüero. (Foto: Instagram/Gossipeame).

En esa misma publicación, la comunicadora agregó: “La otra vez que se dejaron de seguir, antes del viaje a Las Vegas con amigos, me contaron que él es muy celoso”. Y sobre eso, opinó: “Me da muy al típico ‘el ladrón piensa que son todos de su misma condición’”.

La foto de Sofía fue compartida en la propia cuenta de la fiesta Bresh, junto a otras postales de reconocidas figuras del ambiente. Allí, se la pudo ver divirtiéndose y bailando junto a la China Suárez.

Cuándo empezó la crisis en la relación entre Agüero y Calzetti

El 27 de junio nacieron las primeras versiones sobre que la relación entre Agüero y Calzetti estaba en crisis. Ese día el Kun borró la mayoría de las fotos que tenía con Sofía en sus redes sociales. Solo quedaron pocas, donde en la imagen también se encuentra su hijo.

Como si fuera poco, los usuarios de Twitter detectaron un particular detalle a la hora de revisar las respectivas cuentas de Sergio Kun Agüero y Sofía Calzetti. Y, al ver detenidamente entre sus seguidores, encontraron que ya no se seguían entre sí.

El Kun Agüero confirmó que se separó de Sofía Calzetti con un sorpresivo anuncio: “Más solo que nunca” (Foto: Instagram/soficalzetti).

Ante el revuelo que ocasionó que el exdelantero haya borrado todas las fotos con la modelo de su Instagram personal, el Kun tuvo que explicar qué pasó para no alimentar las versiones: “Fue por otro tema lo de no seguirnos, pero ya está todo ok”, indicaba al portal Primicias YA. Pero en verdad no estaba nada OK.

“No sé quién es Juariu (en referencia a la periodista que dio la noticia de una supuesta separación), pero es mentira. Estamos bien. Solo inventan o quieren joder. No estamos separados”, aseguraba el exfutbolista. Este sábado, sin embargo, se confirmó que están separados, según anunció el propio Agüero.