Trabajadores judiciales y magistrados realizarán un ruidazo contra Arcioni

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) y la Asociación de Magistrados realizarán mañana entre las 12:45 y las 13:15 un “ruidazo” en la sede del Juzgado de Ejecución para continuar reclamo contra los incumplimientos de la gestión de Mariano Arcioni, teniendo en cuenta que todavía no se conoce cuando cobrarán sus haberes de enero.

Raúl Belcastro, secretario general de SiTraJuCh, sostuvo que en la reunión con el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y la Asociación de Magistrados comenzaron a evaluar las posibilidades que las guardias dejen de ser nominales y comiencen a ser mínimas en todo el Poder Judicial. Es por eso que el martes se volverán a reunir para definir estos puntos.

Hay que recordar que el gremio judicial decretó un paro hasta mañana debido a que la reunión con el Gobierno provincial no tuvieron una respuesta certera a sus pedidos y Arcioni no supo brindar una fecha precisa para pagar los salarios de este mes. Es por eso que la Asociación de Magistrados solicitó al Gobierno provincial utilizar los fondos propios del Poder Judicial para pagar los sueldos de los trabajadores, tal como sucede en organismos como SEROS o Lotería del Chubut.

“Nosotros no creemos que se prospere lo de usar los recursos propios. Ese será un problema que tendrá de dilucidar la Asociación con el Gobierno. Provincia lo tomo pero nosotros sabemos que no están liberados esos fondos porque tiene compromisos”, aseguró Belcastro.