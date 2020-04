Trabajadores judiciales solicitaron al Superior que conforme un comité de crisis

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) le solicitó al Superior Tribunal de Justicia que se conforme un comité de crisis “para ir analizando de qué manera se procede desde el Poder Judicial a resguardar a todos los trabajadores, como al público en general por las condiciones que nos impone esta pandemia”.

Los empleados estatales continúan con medidas de fuerza debido a que la mayoría de ellos no han cobrado sus haberes de febrero y marzo. Es por eso que comunicaron que el paro total de sus actividades continúa vigente y que seguirán reclamando por cobrar sus haberes en tiempo y forma. “Esta medida es producto de que se nos adeudan ya dos meses de salarios y jubilaciones. Gran parte de los trabajadores del Poder Judicial aún no hemos percibido el sueldo de febrero y estamos igual que el resto de la población, sometidos a las condiciones que genera la pandemia mundial y, sin embargo, no hemos visto de parte del Gobierno provincial ninguna actitud que tienda al resguardo de nuestra situación”, sostuvo el secretario de SiTraJuCh, José Luis Ronconi.

El dirigente gremial cuestionó que todavía no se conocen las fechas de pago y repudió las políticas por parte del Gobierno provincial. “Se observa una conducta represiva por parte de todo el Gobierno Provincial. Si bien (el ministro de Seguridad de Chubut, Federico) Massoni ha sido la persona que más ha expuesto esta conducta represiva, también vemos en actitudes del Ministerio de Salud la poca empatía con los trabajadores del sector, a quienes se les está exigiendo todo y sin garantizarle condiciones mínimas de trabajo», cuestionó Ronconi.

Asimismo, el secretario de SiTraJuCh aseveró que se publicarán notas contra los distintos Colegios de Abogados por tener una “actitud absolutamente contraria a los intereses de toda la sociedad, producto de que entienden que deberíamos estar funcionando cuasi normalmente cuando ello es imposible. No hay edificios del Poder Judicial que permitan el aislamiento social que impone cuidarse de la transmisión del coronavirus”.