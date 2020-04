Trabajadores de Salud arriesgan la vida, pero siguen sin cobrar sueldos

Jimena Gauna, médica del Hospital Alvear, brindó a La Posta Comodorense Radio la cruda realidad por la que atraviesan los trabajadores sanitarios que siguen sin cobrar sus salarios de marzo, motivo por el cual difundieron como manera de protesta un video en la redes sociales.

“En estos tiempos de cuarentena donde no se puede hacer los reclamos habituales por las razones obvias, apelando un poco a la creatividad se nos ocurrió para difundir nuestra situación hacer este video”, comentó la profesional médica.

Tras aclarar las imágenes donde se los observa todos juntos son anteriores a la pandemia, señaló que “en el hospital estamos preparándonos, si bien no hemos tenidos internados con caso confirmados, salvo algunos casos sospechoso. Todo el personal se esta preparando para enfrentar la pandemia y virtualmente nos estamos duplicando gracias a los aportes del Municipio de Comodoro que esta invirtiendo para refuncionalizar y en muy pocos días vamos a tener el doble de camas, dos terapias y dos guardias”.

Gauna puso el acento en que “Esto implica un montón de esfuerzo de la dirección y el personal del hospital, no somos héroes, es lo que nos gusta hacer porque es nuestro trabajo y estamos preparados para esto”.

Casi dos meses de atraso

La médica explicó que “Hay una Ley de Emergencia que determina que el personal de Salud va a cobrar en teoría en tiempo y forma, pero eso no esta sucediendo hasta ahora; pero cuando uno lee la lay no dice que nos van a pagar a tiempo sino que vamos a cobrar junto al primer rango que esta cobrando con un mes de atraso, una situación que se viene dando desde el año 2018”.

Ese panorama se multiplica en nuevos problemas ediciones. “Esta situación nos genera muchos problemas en nuestras vidas familiares porque nos atrasamos para pagar las cuentas, el pago de muchos intereses, y en mi caso personal llegué a pagar hasta el 10% de mi sueldo en intereses por los atrasos en saldar mis deudas”, reveló.

Gauna indicó que “A pesar de la mucha solidaridad que tenemos entre nosotros, pero igual se hace muy difícil soportar estas situaciones, algunos hemos tenido que recurrir a préstamos familiares y todo se vuelve muy desesperante. No solamente los agentes de Salud debemos cobrar en tiempo y forma, sino todos los empleados públicos”.

Finalmente, señaló que “No sabemos más que hacer porque no tenemos respuestas y por eso se nos ocurrió hacer este video para contarle a la sociedad lo que estamos padeciendo en el hospital, vamos a seguir trabajando todo lo que haga falta pero todo tiene un límite y no tenemos novedades de cuándo vamos a cobrar nuestros salarios de marzo, que parece los estaríamos cobrando a fin de mes y otra vez estaríamos dos meses atrasados”.

La nota: