Trabajadores de la Salud confirmaron paro para febrero

Carlos Sepúlveda, dirigente del SiSaP, expresó a la Posta Comodorense Radio que los trabajadores sanitarios de Chubut ratificaron la medida de fuerza para los dos primeros días de febrero sin asistencia a los lugares de desempeño.

“Hemos ratificado ayer la medida de fuerza para el 1 y 2 de febrero, sin presencia en el lugar de trabajo y manteniendo las guardias mínimas; porque no hemos tenido novedades del gobierno provincial y el ministro de Salud solamente nos respondió una nota contestando los once puntos que habíamos planteado, pero sin ninguna respuesta formal para el principal pedido que es el de los salarios atrasados”, adelantó.

El sindicalista indicó que “El ministro nos dijo que en marzo se podrían estar concretando encuentros para debatir en paritaria temas como condiciones laborales, Emergencia Sanitaria, recategorizaciones y el pedido de avanzar con el convenio colectivo”.

En cuanto al principal reclamo, señaló que “El tema central de solución a la deuda salarial, porque nos deben dos sueldos, un aguinaldo, más de 1.000 millones por retroactivos por las cláusulas gatillo del 2019 y le tenemos que sumar que en el 2020 no tuvimos paritarias y perdimos más del 35% por la inflación. De eso no hemos tenido ninguna respuesta”.

Finalmente Sepúlveda remarcó que “Si siguen faltando las respuestas las medidas se van a extremar, buscamos caminos de diálogos pero no nos han convocado a ninguna reunión y la Secretaría de Trabajo no esta haciendo nada frente a este impacto en la Salud Pública. No son serios y a nosotros no nos agrada tener que anunciar medidas de fuerza, pero no nos dejan otra alternativa”.

La nota: