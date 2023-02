Trabajadores de Global Security iniciaron medidas de fuerza

En horas de la mañana de este martes, trabajadores de la empresa Global Security iniciaron un reclamo y un cese total de las actividades en reclamo por la falta de pagos y equipamiento de vestimenta.

«Estamos realizando una medida de fuerza en contra de la empresa por la mala liquidación de sueldos, tenemos un acuerdo de noviembre de 2022 el cual ellos no cumplieron, también estamos reclamando hace tiempo es el tema de los tráilers que están en malas condiciones. No cuentan con baños, no les dan los elementos de seguridad y limpieza» sostuvo Pablo, uno de los trabajadores que participa del reclamo.

Asimismo, indicó: «Tuvimos una audiencia en el cual acordamos que iban a solucionar todas estas cuestiones, como ni siquiera le han entregado la ropa a los vigiladores estamos realizando esta medida de fuerza. Acá generalmente están trabajando sólo de noche. Durante el día solo están los trabajadores de la UOCRA».