Trabajadoras, nuevamente se encadenaron en el Alvear

Fiorella es la vocera del grupo de trabajadoras que denuncia que nos las quieren reincorporar a sus puestos laborales. Esta mañana decidieron encadenarse para exigir el pago de salarios adeudados y la reincorporación a la tarea. “Somos de la Cooperativa Alvear pedimos que se normalice el pago y nos reintegre, nos dicen que no nos quieren tomar por “quilomberas”, nos deben marzo el sueldo completo, las horas extras de diciembre, febrero nos pagaron la semana pasada recién”, indicó.

En cuanto, al grupo que reclama, Fiorella comentó “somos cuatro las que nos manifestamos pero también hay chicas que no pueden venir porque están trabajando en otro lado pero tienen reclamos por remplazos que hicieron”.

“Nos íbamos a reunir con autoridades del Área Programática pero se suspendió porque estaba todo arreglado supuestamente pero no es verdad porque no pudimos volver a trabajar, no nos programan horas de trabajo. No nos vamos a ir de acá hasta que nos den una solución”, sentenciaron.