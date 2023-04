Trabaja hace 11 años en el área municipal y no lo pasan a planta: «dice que es por la edad»

En diálogo con Ricardo Tramaleo, empleado municipal, La Posta Comodorense pudo conocer su situación laboral actual y el reclamo que realiza frente a la Municipalidad de la ciudad.

«Hace 11 años y ahora me hicieron un contrato pero no me alcanza para nada. A mi me dejaron afuera. Yo hago todo mantenimiento en veterinaria, he estado en Km8, km.6 y ahora se agarran por la edad» para no pasarlo a planta» indicó.

«Le mande notas, todo, tengo todo. Ahora me dicen que es por la edad. Actualmente estoy en veterinaria. 80 lucas no me alcanza para nada» finalizó.