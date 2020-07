Touriñan a la Secretaría General, Hermida a Familia

http://lapostacomodorense.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/WhatsApp-Audio-2020-07-14-at-1.05.51-PM-online-audio-converter.com_.mp3 El gobernador Mariano Arcioni confirmó hoy que el actual titular de Petrominera, Javier Touriñan, será su nuevo secretario General y que el ex intendente de Río Mayo, Gustavo Hermida, asumirá este viernes como nuevo ministro de Familia.

En contacto con los medios del valle, Arcioni indicó que Touriñan, reemplazante del renunciante Andrés Meiszner, asumirá la primer semana de agosto porque “primero hay que hacer la reunión de directorio de Petrominera, y resolver a su reemplazante. Hermida, en cambio, asumirá este viernes”, señaló.

El titular del Ejecutivo también indicó que el jefe comunal de Corcovado, en licencia y que en principio iba a sumir en Familia, formará parte del Equipo de Touriñan, quien tendrá a su cargo toda la tarea “política, de gestión, de enlace con diputados. Molina va a colaborar desde allí, armando un fuete equipo político y de gestión, como nos caracteriza”, acotó.

Respecto a la controvertida ex ministro de Familia, Cecilia Torres Otárola, Arcioni recordó que “está investigando la Fiscalía, por ahora son solo trascendidos o comentarios. Lo que si digo que en mi gestión no hay ni habrá ñoquis, aquel que posibilita estas cosas, se tiene que ir. Conmigo esto no va”, enfatizó.

Finalmente, el gobernador confirmó que sobre el fin de semana o primeros días de la próxima enviará a la Legislatura el proyecto de decreto-ley que pone un tope salarial en la administración pública provincial.

La nota: