Torres y Ana Clara Romero recibieron el respaldo de Bullrich

El precandidato a senador nacional, Ignacio Torres brindó un acto junto a Patricia Bullrich y todo los precandidatos de Juntos por Chubut y expresó: “Los chubutenses se están movilizando cada vez más, no tengo dudas que vamos a ganar las PASO y las elecciones generales. Vamos a ser el bastión que le quite el quórum propio al kirchnerismo”.

“Hoy tenemos los mejores dirigentes del radicalismo como Edith Terenzi y Claudio Cabrera donde recorrimos todos los pueblos de la provincia que no atiende nadie, que viven aislados y no tienen voz, no hay ciudades, ni barrios, ni pueblos más importantes que otros”, destacó Torres.

Por su parte, Bulrrich expresó: “Nacho Torres y Ana Clara son la mejor opción para ponerle un freno a la corrupción y a la demagogia en Chubut” y continuó: “Empobrecieron una provincia donde hace más de tres años no hay educación. Los salarios de los docentes dan vergüenza y la inseguridad creció de una manera exponencial”.

“Esta decadencia es la que tenemos que revertir y tenemos que presentar un plan desde Juntos por Chubut, lo tienen que representar nuestros diputados y senadores, no puede haber más tiempo perdido. Nuestros jóvenes tienen que tener las herramientas y la posibilidades de que un futuro mejor es posible”, indicó la máxima referente del Pro.

Por último, el precandidato a senador de Juntos por el Cambio Chubut se refirió a esta elección como bisagra para transformar un profundo cambio en la provincia: “Es importante concientizar que hay q ir a votar en estas elecciones que no estamos cuidando un voto sino que estamos cuidando el voto de todos los chubutenses y de todos los argentinos”.