Torres solicitó la incorporación de obras fundamentales para Comodoro

Tras la reciente exposición del Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, quien reconoció recortes en partidas destinadas a obras en la provincia del Chubut, Torres manifestó que “vamos a reclamar por la continuidad de las obras de Comodoro y de cada localidad de nuestra provincia” y aseguró “no podemos permitir que se recorten obras esenciales de Chubut para beneficiar políticamente a Axel Kicillof en Buenos Aires”.

En relación a las obras de Comodoro Rivadavia, Romero afirmó que “trabajamos en conjunto con el Diputado Torres para determinar las obras de mayor relevancia para nuestros vecinos y al día de hoy siguen siendo postergadas”.

En ese sentido, incluyeron las más importantes, destacando el camino de circunvalación y el corredor bioceánico, la planta de tratamientos de líquidos cloacales, la estación transformadora oeste 500/132kva y sistema de transmisión asociado, el reservorio hídrico y la obra de contención del lago la plata, la ruta nacional N°3 tramo Comodoro-Caleta, la repotenciación del acueducto Lago Musters y nueva planta potabilizadora, y la conexión de la ciudad a la red federal de fibra óptica.

Por otro lado, el diputado afirmó que “en relación a los Aportes del Tesoro Nacional he manifestado siempre como han relegado a nuestra provincia a pesar de ser una de las más delicadas financiera y económicamente hablando” y agregó “por eso no me canso de visibilizar los reclamos y los problemas que tenemos lo chubutenses, que necesitamos la ayuda de nación y más en un momento tan difícil como este”.

Finalmente, el legislador nacional expresó que “no hacemos diferencias a la hora de reclamar los recursos de todos los chubutenses, no hay grietas cuando se trata de pelear por lo que nos corresponde y de avanzar en obras para los vecinos de todas las localidades”.