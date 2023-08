Torres Romero y Ávila analizaron futura agenda legislativa

El gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, y la diputada nacional Ana Clara Romero, se reunieron con el precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, Jorge Ávila, con quien analizaron la agenda legislativa.

Agenda conjunta



Por su parte, Ana Clara Romero sostuvo que «mantuvimos un encuentro en el que abordamos los distintos proyectos de ley en los que venimos trabajando desde 2021, entre ellos la exención de ganancias para trabajadores petroleros y la generación de condiciones e incentivos favorables para las cuencas maduras, específicamente para la Cuenca del Golfo San Jorge».

Asimismo, la Diputada Nacional precisó que «hoy, los trabajadores petroleros tienen una fuerte incidencia en materia de Impuesto a las Ganancias en sus haberes, lo cual les quita poder adquisitivo, especialmente en este contexto inflacionario, frente a una actividad de mucho esfuerzo, exigencia y dedicación, que muchas veces los obliga a estar alejados de sus hogares, en condiciones climáticas adversas».

Acompañamiento legislativo



En ese sentido, el actual Senador y Gobernador electo, Ignacio Torres indicó: «Son iniciativas que venimos impulsando desde 2021. Se trata de discusiones que venimos dando desde hace más de dos años y que, en el caso de «Loma» Ávila, también viene las viene empujando aunque en absoluta soledad».

Por otra parte, el precandidato a diputado Nacional, Jorge Ávila manifestó: «Con Nacho y Ana nos encontramos trabajando en el proyecto de ley de Promoción de Cuencas Maduras, el cual ya está presentado en la Cámara de Diputados, con su correspondiente presentación en el Senado de la Nación por parte de Torres» y agregó que «se busca generar una serie de incentivos y condiciones favorables para atraer inversiones a la Cuenca del Golfo San Jorge, como por ejemplo la ampliación del Cupo de Exportación, lo cual es fundamental no solo para las inversiones sino también para la generación de divisas y regalías para Chubut; la generación de beneficios impositivos, como por ejemplo reducciones al impuesto a los créditos respecto de aquellas inversiones que se generen en nuestra Cuenca».

Potenciar la actividad en Chubut



«También», continuó Ana Clara Romero, «los proyectos contemplan el acortamiento de los plazos de amortización, y en términos generales, condiciones que favorezcan a los trabajadores y, consecuentemente, a la actividad en la provincia».

«Somos los únicos defensores de la Cuenca del Golfo San Jorge, ya que el Frente de Todos no solo no acompañó ninguna de las iniciativas, sino que tampoco ha abierto el debate en ninguna de las instancias legislativas, entre ellas la de la Comisión de Energía, frente a la cual pediremos la Presidencia para Comodoro Rivadavia, ya que hasta el momento quien la encabeza no ha sabido ni querido impulsar la agenda de los chubutenses», concluyó la diputada nacional.