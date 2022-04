Torres pidió citar a Stiuso en la causa de espionaje contra Cristina Kirchner

El Senador Nacional por la provincia del Chubut, Ignacio Torres, presentó un pedido ante la comisión bicameral de inteligencia para citar al ex espía “Jaime” Stiuso por la causa de espionaje contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En la nota dirigida al Presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia Dr. Leopoldo Moreau, Torres solicitó la apertura de una subcomisión para investigar «material sensible» con contenido de «distintos actores de la vida institucional, pública y privada del país». El pedido, resulta vinculado a la causa de espionaje contra Cristina Fernández que surge por posesión de material de inteligencia que se habría encontrado durante el allanamiento a su domicilio de Uruguay y Juncal, en agosto del 2018.

A tal efecto pidió la comparecencia de diversas personas de interés en la que se destaca el ex titular de la ex Secretaría de Inteligencia Del Estado (SIDE) Antonio Horacio Stiuso, también conocido como “Jaime” Stiuso.

“En el mes de agosto de 2018, producto de un allanamiento ordenado por la justicia federal, se hallaron en una de las residencias de la ex presidenta Cristina Fernández, una serie de cajas conteniendo material de inteligencia” comienza diciendo en la nota, y continúa: “El material sensible contenía referencia a distintos actores de la vida institucional, pública y privada, del país.”

Luego, solicita que se reciba declaración testimonial a determinadas personas físicas y jurídicas, a su vez nacionales y extranjeras: Puerto Fénix, Corporación Marítima Boluda, Compañía Marítima Austral, House to House S.R.L., ENARSA, Repsol, Barrick Gold, Citigroup, Clorox, General Motors, Grupo Clarín, Banco Bica. En relación a las personas físicas, se cita a Antonio Horacio Stiuso (ex titular de la SIDE), Guillermo Alberto Elazar, Miguel Ángel Toma (ex Ministro del Interior), y Sandra Arroyo Salgado (Jueza Federal).