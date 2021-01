Torres pidió al Ejecutivo informe sobre distribución de fondos de programas por la pandemia

El diputado Nacional Ignacio Torres, presentó un pedido de informes desde la Cámara Baja del Congreso Nacional, solicitando al ejecutivo que informe sobre la distribución de fondos destinados a mitigar los efectos de la pandemia durante 2020. Además indicó que «El sector privado requiere previsibilidad y con este presupuesto 2021 que omite la situación pandémica es darle la espalda a los que generan trabajo».



Torres recordó que «El Jefe de Gabinete no respondió estas preguntas cuando fue consultado con anterioridad por par parte del poder legislativo nacional, por lo que decidí hacer un pedido formal a parte», y agregó que «El presupuesto 2021 no prevé la continuidad de pandemia generada por el COVID19 que comenzó el año pasado, lo que no solo es un desacierto por los daños reales de la crisis, sino que además agrava la situación de incertidumbre generada en el sector privado».

El Diputado indicó que se presentaron dos pedidos de informes, el primero enfocado al «Plan de Auxilio, Capacitación e Infraestructura para el Turismo», consultando así sobre las transferencias realizadas a las MiPyMes radicadas en todo el sur del país, incluyendo a las provincias del Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Asimismo solicitando que se especifique la cantidad de empleos alcanzados, proyectos involucrados y etapa de ejecución para los programas involucrados como el «Fondo de Auxilio y Capacitación Turística», el «Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos», y el «Plan 50 destinos» para las provincias mencionadas.



Por otro lado, el segundo pedido se orienta a los importes transferidos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) durante el 2020 a las distintas provincias, indicando fechas e importes para cada una de ellas, y a los convenios firmados con las distintas jurisdicciones provinciales en el marco del «Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial», informando montos, plazos y tasas pactadas.