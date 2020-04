El diputado nacional Ignacio “Nacho” Torres, envió una nota al Ministro de economía de la Nación, Martín Guzmán, con copia al presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Sergio Massa, y notificando de ello al Gobernador Mariano Arcioni. En la comunicación, Torres solicita la gestión urgente del adelanto de fondos por coparticipación a las arcas provinciales para el pago de haberes del sector público. Además, presenta este lunes un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados, expresado su preocupación y manifestando el pedido.

Al respecto, el diputado dijo que “en Chubut vivimos una situación por demás particular, si bien no es la única provincia del país con pagos escalonados, el problema es que no se regulariza, antes de la crisis sanitaria ya se padecía esta situación y ahora se agrava aún más” y explicó que “la nota tiene un único fin, comunicar un pedido a fin de garantizar el pago de sueldos de manera urgente a todo el sector público, que abarca a miles de trabajadores docentes, médicos, administrativos, y empleados con roles operativos, que garantizan el normal funcionamiento del Estado”.

Por otro lado, Torres recordó que “la semana pasada desde el Bloque Pro en el Congreso de la Nación se presentó un paquete de medidas como aporte para afrontar los efectos económicos de la pandemia, buscando un alivio fiscal de las Pymes, monotributistas y autónomos, pero es necesario contemplar la urgente situación de quienes aún no cobran su sueldo en toda la provincia”.

“A los chubutenses nos preocupa mucho este corte en la cadena de pagos, porque la contención sanitaria se viene llevando muy bien, pero aún no se toma conciencia de los efectos económicos a mediano y largo plazo, sin ir más lejos, ya son muchas las familias que si no salen a trabajar, no pueden comprar alimentos” expresó finalmente el legislador nacional.