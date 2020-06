Torres Otarola se defendió de las acusaciones

En una carta abierta «A las personas que habitan mi querida Provincia», Otarola se refirió a las «innumerablesexpresiones en diferentes medios y redes sociales, producto de las declaraciones expresadas por el Sr Martín Sandoval».

La ministro aseguró que realizará «esta única declaración que se refiere a mi vida privada y no a mi accionar como funcionaria.

Esta declaración en modo alguno representa una autorización directa o indirecta a que mi vida privada,(aquella que como marca la constitución no afecta el orden ni la moral pública) sea expuesta o ventilada en forma indiscriminada, y dejo expresa manifestacion en este comunicado que no presto mi consentimiento a que se divulguen», aclaró.

«La realidad de los hechos acontecidos y el vinculo que nos unía en el lapso de este tiempo con Sandoval, fue el siguiente: El Señor Martín Sandoval y yo, mantuvimos una relación personal y de confianza con acuerdos consensuados entre personas adultas desde el 2017 (siendo conocidos desde mucho tiempo antes). En el marco de esa relación de confianza y acuerdos mutuos, es que el Sr Sandoval tenía las llaves de mi domicilio en la ciudad de Esquel cobrando alquileres que luego me transfería a mi o la Sra Cañumil», apuntó

«La relación mencionada comenzó a deteriorarse, informándome que decidió retomar la relación que tenía con su pareja por lo que no viajaria a Rawson con asiduidad».

En el resto del texto, la ex diputada indicó:

«Es importante aclarar, que tambien existía un vínculo laboral como parte del equipo que me acompañó como legisladora, en donde su función se relacionaba con la Profesion que realiza, pero que de ninguna manera guarda relación con los hechos que se ventilan. Que esta situación tal como el mismo Sr Sandoval lo declara en diferentes entrevistas radiales, no solo se termina nuestro vinculo personal, sino también el vínculo laboral, por lo cual entendiendo ambos que no era beneficioso para nuestro entorno laboral la interacción y que ya no podíamos sumarle juntos a la labor, por lo cual el mismo presenta su renuncia.

Los depósitos que el Sr Sandoval indica como caja política, son producto de transferencias relacionadas a cuestiones privadas, (venta de algunos bienes, transferencias, etc). Con el tiempo, la vivienda fue alquilada y el Sr Sandoval era el encargado de cobrar ese alquiler quien lo transfería o depositaba en la cuenta de la Sra Cañumil.

Hubiera deseado que se me Juzgue por mi rol como Funcionaria y que estas cuestiones que hacen a mi vida privada, no sean ventiladas, pero dadas las expresiones que he mencionado, me veo forzada a realizar esta primera y única declaración.

Nadie del equipo de asesores de Legislatura o de éste Ministerio ha depositado, en el presente o pasado, un solo centavo en mis cuentas o, en la de la Sra Cañumil.

Lamento profundamente tener que aclarar cuestiones relacionadas a mi intimidad, pero debo hacerlo en pos de colocar un manto de verdad ante la opinión pública y las versiones falaces que se han dado.

Toda ampliación se efectuará en el marco de la investigación que se realiza desde el Ministerio Público Fiscal, si es que me es solicitado, siendo ese espacio el adecuado para esclarecer los hechos que se investigan y no los medios ni las redes sociales»