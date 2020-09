Todos absueltos en el juicio por el derrame de Caleta Córdova

El Tribunal Federal absolvió hoy a los tres imputados por el derrame de 300 metros cúbicos de petróleo que, hace trece años, afectó a cientos de aves y perjudicó a decenas de familia que históricamente viven de la pesca artesanal, actividad que no pudo desarrollarse durante mucho tiempo.

La abogada Sonia Ivanoff, que representó a la vecina Mirta Calvo, que sostuvo la acusación y el juicio con su querella, indicó a La Posta Comodorense que “el resultado no era el que obviamente buscábamos. No obstante dimos pelea y se pudo llevar este derrame a juicio. Vamos a leer a fondo el fallo, de 94 páginas, pero la decisión de apelar a Casación ya está tomada”, advirtió.

Los absueltos por el Tribunal, integrado por los jueces Juan Ganziroli (el único presente) y María D’Alessio y Juan Giménez por videoconferencia la primera desde Ushuaia y el segundo desde Buenos Aires, fueron el capitán del buque Presidente Arturo Illía, Ricardo Avalos, el oficial del buque Rubén Valle y Raúl Alfredo Gémini, el superintendente de la empresa Antares Naviera.

El fiscal general Teodoro Nürmberg había pedido una condena de cinco años para Ricardo Avalos, de tres y ocho meses para Rubén Valle y de cuatro años para Raúl Géminis. A todos los consideró responsables por el derrame.

El derrame

El hecho que hoy fue sometido a juicio ocurrió el 26 de diciembre del 2007 y sucedió en la maniobra de carga de hidrocarburos en el muelle que Termap tiene en el barrio Caleta Córdova de Comodoro Rivadavia.

El fiscal consideró que el derrame fue producto de una clara falla que ocurrió cuando estaban realizando las operaciones de descarga de lastre y carga de crudo por un fuelle roto, por donde se filtró el petróleo.

Nürmberg advirtió que los peritajes realizados por Prefectura identificó la rotura de esa parte del sistema y que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) ratificó que el petróleo que inundó parte de la costa provino del buque.

El Fiscal aseguró que la conducta de los imputados tuvo el agravante de que, pese a tomar conocimiento del problema, se retiraron del lugar sin dar aviso ni implementar el plan de contingencia y hasta trataron de realizar maniobras para ocultar lo ocurrido, algo que no lograron porque el derrame fue inocultable.

En concreto, el acusador advirtió que los imputados actuaron con dolo eventual ya que sabían que el buque no estaba en condiciones, que además no hicieron los chequeos necesarios y correspondientes para confirmar que podía transportar el petróleo. Sabiendo todo eso avanzaron porque “privilegiaron el interés económico y comercial por sobre los riesgos del medio ambiente”, sostuvo.

El derrame, de unos 300 metros cúbicos de petróleo, cubrió casi cuatro kilómetros de mar, cientos de aves terminaron empetroladas, peces y moluscos fueron severamente afectadas, junto con la imposibilidad de ejercer la actividad pesquera central y artesanal que históricamente realizan la mayoría de los habitantes del pintoresco barrio de Comodoro Rivadavia