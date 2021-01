Todo listo para la reapertura mañana del Coliseo

Gastón Ergas, gerente de las dos salas cinematográficas que hay Comodoro Rivadavia, confirmó la vuelta de la pantalla grande a la ciudad luego de 10 meses en que no se realizaban proyecciones. El sábado habrá dos funciones, en los horarios de 18:30 y 22 horas, y en el Cine Coliseo se estrenará el film de terror “The Empty Man”.

El film de 137 minutos dirigido por David Prior, cuenta con las actuaciones de Marin Ireland, Stephen Root, Robert Aramayo y Samantha Logan.

La historia se adentra en un ex policía, que siguiendo el rastro de una niña desaparecida, se encuentra con un grupo secreto que intenta invocar a una aterradora entidad sobrenatural.

Duros 10 meses

Sobre el largo lapso de inactividad, Ergas señaló que “Tenemos la posibilidad de resurgir con esta pyme de más de 20 empleados que tenemos en relación de dependencia, nosotros cerramos el 20 de marzo con todos los espacios que no eran esenciales, como espacios de eventos, casinos y demás. Estamos a casi 10 meses de inactividad, resurgiendo y bancando con fe la posibilidad del retorno. Fueron difíciles estos meses, pero tenemos la posibilidad de resistir y no soltarle la mano a los trabajadores”.

“Esperamos que marzo sea el comienzo de un año que más allá del calendario escolar se siga liberando Argentina, porque esta industria no podría soportar otro sogazo más”, acotó.

Protocolos en el cine

Ergas indicó que “básicamente el protocolo es el mismo del comercio hasta la entrada de acceso a la sala, con boletería, con las normas de atención al público del comercio. También contamos con la posibilidad de ventas de entrada online, en el lugar las filas deberán respetar el distanciamiento”.

En tanto, “al ingresar a la sala con la debida distancia del grupo de amigos, familiares, habrá una ocupación del 50 por ciento de la capacidad de sala, son unas 180 personas”.

La nota: