Titin Naves arrancá hoy en Trelew su gira patagónica, el lunes con 113 Eléctrico tocará en Comodoro

Titin Naves, músico comodorense e integrante de 113 Eléctrico, comentó a LU4 que “El 16 comenzamos en Trelew la gira de 113 Eléctrico y con lo que quedó de la banda Viejas Locas. El 18 de junio vamos a estar en Puerto Deseado y me trae muy lindos recuerdos porque la última vez que pasé fue con los 113 Vicios”, recordó.

“El 19 de junio vamos a tocar en el Teatro María Auxiliadora con Viejas Locas y otras bandas que nos acompañarán en el concierto de Comodoro. Las entradas se pueden sacar Riff sala de ensayos que tiene las posibilidades marcadas en las redes sociales y se pueden sacar a muy buen precio”, agregó.

El músico comodorense relató que #me pone bien poder estar vivo a esta edad y vigente en esta actividad pudiendo tocar con grandes músicos que se hacen rato para el viejo Titin. “Que la gente me pida una foto o me de un abrazo eso gratifica mucho después de cuatro generaciones que nos van acompañando desde hace tanto tiempo, eso me pone muy contento”, completó.

#Foto de Extremo Sur