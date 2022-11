Tips para tener en cuenta frente abusos en los niños

Alejandra Maglione, psicóloga especializada en niños, comentó a LU4 que “En lo que son las manifestaciones de los niños, sabiendo que en ocasiones no se manifiestan esas situaciones de violencia; pero hay que prestar atención a situaciones sexualizadas que no son las habituales ya que los chicos según la edad tienen distintas formas de explorar su cuerpo y reconocerse, dándole especial atención a acciones que correspondan a la sexualidad adulta”.

La profesional agregó que “También se debe prestar atención a síntomas regresivos haciéndose pis o caca o reteniendo excesivamente; la aparición de pesadillas a repetición con situaciones de angustia; cambios en su comportamiento con mayor irritabilidad, aislamiento o temores a lugares o personas. Estas son algunas de las situaciones que hay que tener en cuenta y consultar al profesional médico”.

Finalmente resaltó que “Si surge alguna inquietud porque ve algo de esto lo más aconsejable es consultar con el pediatra y no es conveniente presionar a los niños para que la respuesta sea inducida, ni confrontarlos y tratarlos con cuidado para no revictimizarlos. El pediatra evaluará y considerará si es necesario efectuar una consulta psicológica”.

