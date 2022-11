Thiago Almada reemplaza a Joaquín Correa

Por medio de la cuenta de twitter oficial de la selección argentina, se confirmó hace instantes que el ex delantero de Vélez, Thiago Almada, será finalmente el reemplazante de Joaquín Correa, que fue desafectado por Leonel Scaloni junto a Nicolás González, que fueron exigidos tras el partido amistoso contra Emiratos Arabes y no respondieron al ciento por ciento.

Almada juega actualmente en el Atlanta United F. C. de la Major League Soccer de los Estados Unidos, se sumó al plantel en las últimas convocatorias, que fueron las pruebas finales de Scaloni, y sorprendó gratamente al cuerpo técnico

Tanto Angel Correa, reemplazante de González, como Almada están buscando vuelos para viajar de manera urgente a Qatar

#SelecciónMayor El futbolista Thiago Almada se suma a la convocatoria mundialista de #Qatar2022. pic.twitter.com/HmoNU3KzOz — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 17, 2022