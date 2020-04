Terminó marzo y Provincia solo pagó el 35% de los sueldos estatales

Ayer termino marzo y la gran mayoría de los trabajadores estatales todavía sigue esperando novedades del pago de sus haberes. Es que hasta ahora solo se han pagado los sueldos que no superan los 40 mil pesos correspondiente al primer rango y se dio “un adelanto de 10 mil” pesos para el segundo rango. Pero el tercer y cuarto rango no sabe cuándo podrán contar con sus haberes.

El descontento es muy grande y los trabajadores estatales tratan de continuar visualizando su reclamo de las formas que pueden. Algunos salen afuera de sus casas con cacerolas y otros deciden recurrir a las redes sociales para que todo el país no se olvide de la crisis que atraviesa Chubut. No es casualidad que ayer el hashtag #ChubutArcioniVirus se convierta en tendencia nacional en Twitter.

Uno de los gremios que se manifestó al respecto fue la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) quien consideró que Provincia “usa la epidemia para ocultar” los problemas económicos y los reclamos de los trabajadores estatales.

“Termina marzo y sólo una pequeña parte de los docentes cobró completo el sueldo de febrero, parte del segundo rango sólo cobró 10 mil pesos (pese al anuncio del gobernador a muchos se les hicieron descuentos de tarjeta y otros, sobre esa suma) y el tercer y cuarto rango nada”, cuestionaron desde el gremio docente.

Los trabajadores de la Educación criticaron que no hay fechas de pago y como tampoco del pago de la cláusula gatillo que debió pagarse con el sueldo de enero y se firmó en paritaria 2019. “No tenemos propuesta salarial 2020 y seguimos con una obra social saqueada y en crisis hace años. Esto afecta a activos y jubilados. Por todo eso seguimos en retención de servicios. Por eso también rechazamos las presiones para elaborar y enviar materiales de estudio a nuestros alumnos, ocultando la desigualdad en la que se encuentran y como si esto resolviera el problema de la falta de clases”, advirtieron.

SIN SUELDOS, NO HAY CLASES

Además, los docentes dejaron en claro que si no se pagan los sueldos de enero no se volverá a las aulas después del aislamiento obligatorio. Explicaron que una vez que termine la cuarentena, las escuelas pueden y deben jugar un rol importante en la continuidad de la lucha contra el virus. “Estamos convencidos de la necesidad de que —como lo manifestamos e impulsamos durante la emergencia de la tormenta 2017 – la escuela sirva a la comunidad y sea parte de los operativos de emergencia. Para eso debe ser equipada con los recursos y cargos (personal operativo para mantener la higiene) imprescindibles para un funcionamiento seguro del sistema educativo”, consideraron.

Sin embargo, desde la Regional Sur de ATECh destacaron que “esto es imposible si no se pagan los sueldos” y volvieron a reiterar que la crisis económica de Chubut se puede resolver suspendiendo el pago de la deuda implementando una ley tributaria de emergencia para que “aporten los que se siguen enriqueciendo cuando todos sufrimos la crisis” destinando para obras públicas generando trabajo y atendiendo las necesidades educativas y otras.