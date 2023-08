Temporal de viento: La SCPL actualiza el servicio de energía eléctrica

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada actualiza la información para los asociados del Servicio Eléctrico de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly sobre los barrios que se encuentran sin energía:

Loteo Colla, Loteo Feijoo, Loteo Gómez, Bella Vista Sur, Fracción 14 y 15, Abel Amaya, Juan XXIII, Los Bretes, Extensión del Máximo Abásolo, Los Tres Pinos, Km. 12, Km. 14, Km. 17, Km. 20, Comipa, Caleta Córdova, Standard Centro, Sur y Norte y parte sur de Rada Tilly. Por el momento, no hay horario de normalización del servicio.

A medida que van recorriendo las líneas, se va reponiendo el suministro en los diferentes barrios.

Se recuerda a la comunidad que, ante una emergencia climática que provoque cortes generales de energía, no deben cargar el reclamo hasta que se restablezca el servicio en la zona y corroboren que no tienen suministro en su domicilio particular.

En el caso de que el servicio de energía regrese al barrio y su domicilio continúen sin suministro, ahí sí deberá dejar su reclamo asentado a través del asistente virtual LARA vía WhastApp 2975260760.

Seamos solidarios entre todos, para dar prioridad a quien más lo necesita.