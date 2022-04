Tcharián: “Debemos avanzar hacia la desalinización del agua de mar”

Gabriel Tcharián, ex directivo de SCPL, comentó a LU4 las conclusiones que obtuvo en su visita la Planta de Osmosis Inversa de Caleta Olivia.

“Es una solución parcial y no definitiva, porque además de mirar hacia el Lago Musters también debemos mirar hacia el mar para avanzar en el tema del agua porque el cambio climático es una realidad. Necesitamos mirar hacia el mar como la nueva fuente de agua potable porque es totalmente posible”, expresó.

En ese marco sostuvo que “Debemos avanzar hacia la desalinización del agua de mar como una de las soluciones a los problemas que tenemos con el agua. Hoy de 12 meses del año 3 vamos a estar sin agua potable y eso es una barbaridad, sin agua potable ningún pueblo tiene futuro; por eso debemos mirar al mar”.

Luego indicó que “Creo que avanzar en esa dirección va a ser más caro cuando no tengamos agua, es una responsabilidad del Estado avanzar en esa dirección y en un futuro no muy lejano el tema del agua va a ser muy duro para todos los comodorenses. El tema de los costos es importante, pero no puede ser un obstáculo para dotar de agua potable a la población”.