Tagliapietra: “El espionaje además era una manera de amedrentarnos”

amenazas

Tagliapietra también aseguró que el espionaje era constante y en todos lados, incluido Comodoro Rivadavia.

«En lo personal se dio en aquellos días de, mirá me pasó una andanada terrible estando en su ciudad, me constituyo como querellante el 28 de noviembre de 2017, me quedó hasta el 30 que fui a visitar a la gente del puerto, me crucé con los marines norteamericanos y fue el día que Aguad ordenó que cese la búsqueda ese día hice un vídeo muy fuerte pero con respeto exigiéndole al presidente que revierta esa decisión y recibí la peor andanada de mensajes amenazantes y se fue repitiendo cada vez que había alguna crítica al gobierno», concluyó.