Tabla de mareas en comodoro: horario da la bajamar y la pleamar

Hoy domingo, 24 de septiembre de 2023, amaneció en Comodoro Rivadavia a las 7:14 :44 am y la puesta del sol será a las 19:29. En el gráfico de pleamares y bajamares, se observa que la primera bajamar fue a las 4:40 am y la siguiente bajamar será a las 17:00 pm. La primera pleamar será a las 11:10 am y la siguiente pleamar a las 11:07 pm.