Superior Tribunal: Magistrados y Colegios de Abogados rechazan los pliegos de Arcioni

Sostienen que se no cumplieron con los requisitos estipulados por la ley para la preselección de cada uno de los candidatos que buscan cubrir las vacantes, y plantean que con los postulantes no se está promoviendo la paridad de género.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut presentó una nota en la Legislatura y se pronunció en contra de la forma en que el Gobierno Provincial ingresó los pliegos de los tres postulantes para ocupar cargos en el Superior Tribunal de Justicia, saltándose el procedimiento previo establecido por la Ley V Nº 152.

«Con la reciente propuesta que ha formulado el Poder Ejecutivo Provincial para la cobertura de los cargos de ministros en el Superior Tribunal de Justicia, se habría omitido dar curso previo al procedimiento previsto en la Ley V-152, que como bien se sabe, establece el mecanismo para la preselección de candidatos para la cobertura de vacantes”, indican en el escrito

“No se ha hecho público si el Ministerio de Gobierno ha cumplido con las publicaciones en lugares y plazos que el artículo 5 establece, si los profesionales propuestos han presentado la documentación específica que la Ley ordena, a fin que los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, puedan presentar posturas, ”.

El camarista Adrián Barrios confirmó que desde la Asociación “hicimos una presentación formal a la Legislatura diciendo que, en la propuesta para integrar el Superior, es necesario saber si se cumplió o no con la ley y en el caso de no haberse cumplido, que la Legislatura no le dé trato hasta que se cumpla la ley”, menciona Jornada.

Reconoció la necesidad de cubrir los cargos vacantes de los ministros “porque actualmente está solamente el Dr. Mario Vivas y es una necesidad cubrir, pero hay una serie de requisitos que deben cumplirse”.

Es por eso que desde la Asociación de Magistrados piden a los diputados que controlen el cumplimiento de dichos requisitos.

Barrios también resaltó que “otra cosa que nos preocupa particularmente con la integración del tribunal es respetar la diversidad de género, hay una sola mujer propuesta y dos varones, por lo que hay mucha preocupación en ese aspecto, porque dentro del contexto nacional somos una de las pocas provincias que nunca ha tenido una mujer en el Superior y sería un momento óptimo para convocar a las personas que cumplan con los requisitos constitucionales de idoneidad, especialidad, y que haya igualdad de género”.

Colegios de Abogados

Desde el Colegio de Abogados de Trelew emitieron un comunicado instando a “que se revea el inicio del proceso de designación de postulantes a ocupar las magistraturas vacantes en el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia”. Marcan que “la designación que se pretende es necesaria y extremadamente urgente, pero sólo será válida con el cumplimiento del procedimiento legal instaurado, tal cual es la ley VN 152”.

Añaden que “exigimos que se respete la paridad de Género, la cual obra ordenada no sólo en la ley citada, sino en profusa legislación provincial”.

Desde el Colegio de Puerto Madryn también cuestionaron el procedimiento aplicado: “La Constitución Provincial prevé en sus artículos 155 y 156 que corresponde al Poder Ejecutivo Provincial la postulación de los Ministros para su aprobación por la Legislatura y el referido procedimiento se encuentra reglado por la Ley V Nº 152, sancionada por la Legislatura Provincial en junio de 2016, cuando el actual gobernador presidía como vicegobernador el Parlamento Provincial”.

Los abogados portuarios recordaron “por la Ley V Nº 152 se estableció un mecanismo legal (de aplicación obligatoria tanto para el gobernador como para los postulados) por el cual en forma previa a enviarse las propuestas la Legislatura, el gobernador debe publicar en el Boletín Oficial y en al menos dos diarios de circulación provincial durante tres días, nombres y antecedentes curriculares de las personas a considerar para postular. En simultáneo, se debe difundir en la página oficial de la red informática del Ministerio de Gobierno. Esto no ha sido cumplido”.

Se debe avanzar en la “presentación de certificados homologados por profesionales idóneos del Sistema de Salud Pública Provincial del Chubut que acrediten aptitud física y psíquica para el desempeño de la magistratura por las personas consideradas. Esto no ha sido cumplido”.

La presidente del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia, Cecilia Sarasate insistió en el pedido de que la Legislatura no dé tratamiento al tema hasta su esclarecimiento. “Fuímos sorprendidos al elevarse por nota a la Legislatura sin haber cumplimentado las facultades del Ejecutivo”, resumió en diálogo con el programa “Fase Cero” que se emite por Cadena Tiempo Comodoro.

“No se publicó nada y no se dio a conocer tampoco a través del Boletín Oficial o la página del Ministerio de Gobierno. El plazo para realizar observaciones no ha comenzado a correr debido a esta irregularidad. Alzamos la voz para que no se traten los pliegos en una sesión especial”, adelantó Sarasate quien objetó el incumplimiento de la Ley de Cupo en vigencia.

