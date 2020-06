Subida de cuatro equipos petroleros

“Queremos lo mejor para Comodoro, para Chubut y para la Argentina. Esta salida de equipos nos permite volver a pensar y a creer que podemos tener una actividad casi de forma normal. Ojalá lo hagamos posible con todo el protocolo que hay que cumplir”, señaló ‘Loma’ con optimismo, y agregó que desde el jueves el Gremio va a trabajar para ver cómo vamos a ayudar y en qué colaboramos, en forma mancomunada con nuestros trabajadores”.

El líder sindicalista indicó que “tenemos que saber que hay un gran compromiso que cumplir, que es cuidar nuestro empleo. La intención es que podamos cumplir con esto en el menor tiempo posible. Estamos haciendo todo lo necesario para que se empiece a motorizar la provincia y Comodoro Rivadavia”.

En tal sentido, remarcó que están hablando con Capsa, YPF, Tecpetrol y Capex; y que están prácticamente cerrando este acuerdo con Pan American Energy que va a contener a muchos Trabajadores de Perforación, ya que Perforadores no estaban saliendo. “Tenemos un gran trabajo por delante y esperemos que esto nos ayude a sobrevivir, porque es lo que buscamos todos”, enfatizó.

Cómo será la subida de Equipos

“Vamos a arrancar con un protocolo que hay que cumplir, con todos los cuidados necesarios para que la actividad no se vea afectada. Depende pura y exclusivamente de nosotros y del cuidado que tengamos, el que esta pandemia no se expanda y que lo que sucede en Rada Tilly quede aislado en un sector y no se traslade otros lugares de la sociedad”, expresó Ávila.

Y añadió que de esa prueba piloto, también va a depender en la medida que se avance, que los equipos sigan saliendo: “se está hablando de un promedio de salida de unos 14 Equipos de Workover, 6 Perforadores en un corto plazo en tanto y en cuanto se tomen todos los recaudos necesarios para que eso suceda. Es un buen síntoma, espero que lo podamos desarrollar, porque lo que queremos es trabajar”, subrayó.

“Debemos cuidar este nuevo movimiento que se genera de Equipos, porque eso traerá aparejado que otras operadoras puedan hacer lo mismo y que la actividad pueda volver a su estado normal. Hoy tenemos 7.500 trabajadores en la casa y 3.000 subiendo a trabajar. Ese número va a subir y hará que las posibilidades de Chubut sean la de ser la única provincia que en un corto plazo tenga entre 30 y 40 equipos trabajando, esto entre junio, julio y agosto”, analizó, adjudicando al esfuerzo del Trabajador Petrolero esa reconversión.

Pedido al sector empresarial

Sin embargo, el dirigente advirtió que “ahora el mayor esfuerzo y compromiso lo tiene que hacer la Operadora” y que “indudablemente no va a haber trabajo para todos en corto plazo”, pero que deben ser conscientes de que el movimiento de equipos que viene logrará que esta sea la provincia con más Equipos trabajando, “aunque aún lejos de los 90 que teníamos antes de la pandemia, que era un récord para nosotros”.

“El país va a necesitar combustible, petróleo y nosotros tenemos que estar preparados para dárselo. Por eso le pedimos un esfuerzo enorme a las Operadoras. Hoy tenemos la posibilidad de tener 6 Perforadores, cuando llegamos a tener 14 o 15 en Pan American. Por ahí la gente de Producción tiene que entender esto, porque no han sufrido la cuarentena y trabajaron en forma casi normal, mientras Operaciones Especiales y Torre fueron los más castigados por la pandemia”, explicó ‘Loma’.

El titular de Petroleros aseguró que van a defender todos los puestos de Trabajo: “no estamos pensando en una actividad plena porque nadie lo está haciendo. Es imposible después de una pandemia pensar en eso en los primeros meses, pero sí veo un buen horizonte para el año que viene; creo que va a ser bueno para la Argentina porque los niveles de Petróleo van a caer en el mundo y eso será una oportunidad para la provincia del Chubut de salir de esta crisis donde está insertada hoy”, concluyó.