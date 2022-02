Suben a 23 los fallecidos en Argentina por consumo de cocaína adulterada

Aumentaron a 23 los fallecidos en la provincia argentina de Buenos Aires a causa del consumo de cocaína adulterada, este jueves más temprano eran 20, publican medios locales en base a información judicial.

Ya son 23 las personas que murieron, publicó el portal de noticias local Infobae en base a fuentes de la Fiscalía de General San Martín, que atiende el caso.

Además, más de 80 permanecen internadas en hospitales de diferentes localidades de la zona oeste, noroeste y norte del conurbano bonaerense, de ellos, 20 se encuentran en grave estado, con la necesidad de asistencia respiratoria mecánica, añade el medio

Más temprano el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó que los ingresos y consultas al sistema de salud durante la madrugada de este jueves «fueron en su mayoría casos leves que quedaron en observación y no se requirió interconsulta con el Centro Provincial de Toxicología».

Los síntomas que presentaron fueron «alteración del estado de conciencia, vómitos, mareos y cefalea», agregó.

El miércoles, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado con una alerta epidemiológica.

La alerta es por «probable intoxicación con opiáceos» ante «la identificación de casos con signos de shock, depresión del sensorio, dificultad respiratoria, excitación psicomotriz y que presentan antecedentes de consumo reciente de cocaína en establecimientos de salud de los municipios de Hurlingham, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Tigre, Ituzaingó y General Rodríguez».

El fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, dijo la prensa sobre el hecho que «puede ser que se trate de un ajuste cuentas entre bandas», ya que no hay antecedentes de este tipo.

Lapargo añadió que aún no se sabe con qué se adulteró la cocaína pero que hay sospechas de que se trató de un hecho intencional.

«Nosotros no sabemos con qué está adulterada, no es algo normal, no es algo habitual. Este hecho es absolutamente excepcional, no tenemos ningún antecedente, lo cual nos lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo», expresó.

Por el caso hay más de 10 detenidos, al tiempo que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, pidió el miércoles a la ciudadanía descartar la droga comprada en las últimas 24 horas. (Sputnik)