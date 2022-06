Suárez: “El pedido de sanción es una ridiculez y político”

Mariel Suárez, jueza penal de Chubut, expresó a LU4 su fuerte rechazo al pedido de sanción en contra de su figura y manifestó que se trata de una cuestión política.

“Todavía no me han remitido ninguna notificación formal, lo que he notado que han adelantado opinión porque iniciaron el sumario en el Consejo de la Magistratura pidiéndole su intervención antes que haya intervenido”, señaló.

Luego indicó que “Aparte de ser una ridiculez, es un adelantamiento de opinión muy grave que hace que desconfíe de las instituciones como esta que están integradas por consejeros seleccionados por los partidos políticos en sus listas durante las elecciones”.

Emergencia climática

Respecto de la causa en la que interviene, señaló que “El fiscal primero había dicho que le iba a posibilitar la probation a tres de los empresarios acusados en la causa de Emergencia Climática, pero luego decidió no conceder el beneficio en la necesidad de juzgar estos hechos y que la sociedad pueda saber qué sucedió con la sobrefacturación después del temporal”.

Finalmente sostuvo que “Estamos en una instancia preliminar que lleva mucho tiempo porque son 13 imputados con más de 36 hechos y esperamos que se extienda por dos jornadas más, aunque ahora los acusados tienen el derecho a presentar sus impugnaciones”.