Suárez: “Es muy probable que la paridad de género no se trate durante el resto del año”

Mariel Suárez, jueza penal de Comodoro Rivadavia, señaló a LU4 que es muy posible que en el transcurso de este año no se de tratamiento legislativo al proyecto de paridad de género que se busca instrumentar en el Superior Tribunal de Justicia.

“A nivel del STJ contamos con la Oficina de la Mujer, pero no son de sus asuntos la integración del Poder Judicial y velar transparencia. Es por eso que me propongo que aunemos esfuerzos para conseguir esa paridad de género que es tan necesaria para defender derechos”, explicó.

La magistrada agregó que “No se trata solamente de la posibilidad de acceder a los cargos del STJ, sino también de que las mujeres tengamos representación en el máximo órgano de Justicia de la provincia porque además nunca hubo una mujer ocupando uno de esos cargos”.

Para Suárez, “Es muy probable que el proyecto de paridad de género no se trate durante el resto del año porque se han suspendido sesiones ordinarias por las elecciones; sabiendo eso, debió haberse tratado en la sesión”.