Spindola dijo que el fallo contra Cristina es un golpe mediático judicial

Jorge Spíndola, docente de la Universidad Nacional de la Patagonia, aseguró a LU4 que el fallo contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, “profundiza y legaliza la concentración mediática, económica y simbólica de un poder vernáculo; que es liberal y mafioso”.

“Ya no necesita que históricamente del fraude electoral o del golpe de estado militar para hacerse del poder, este golpe es ahora mediático y judicial», agregó el poeta

Spindola afirmó que «esto de nuevo tiene muy poco, sólo sumó ejecución porque lo que busca es lo que buscó siempre, es la literal eliminación de lo enemigo que confronte los intereses económicos. El enemigo ya no es visto como un adversario, sino como el mal, un resabio de la barbarie que debe ser desterrada”, enfatizó.

El docente interpretó que “Hay que recordar que las proscripciones electorales de la década infame y de Juna Domingo Perón en el ’55 acarrearon más violencia y pobreza. Es importante recordar a las jóvenes generaciones que junto a la proscripción política siempre se construyó un modelo de exclusión de la participación popular y uno de enajenación de las conquistas económicas conquistadas con las luchas de la clase obrera”, remarcó.

Finalmente resaltó que “La destrucción del estado de bienestar tiene implícitas relaciones con la proscripción política de los sectores populares y sus representantes. Invocando la visión del filósofo Walter Benjamin que es menester alertar que estamos ante un nuevo instante de peligro, se trata del regreso de la figura de la proscripción, en este caso de la proscripta. Y esto debe recordarnos que esto ha sido siempre la antesala de no solamente de la exclusión de derechos económicos y sociales, sino también de peligrosas políticas de la vida misma de las personas”.