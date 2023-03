Sony prepara una serie animada sobre la vida del futbolista argentino Lionel Messi

El gigante estadounidense del entretenimiento Sony anunció que está preparando una serie animada sobre la vida del futbolista argentino Lionel Messi, en una información revelada por el portal Deadline.

Según el medio, la serie representará al futbolista del club Paris Saint-Germain (PSG) como un niño mientras enfrenta obstáculos, al tiempo que viaja a través de un videojuego y está dirigida al público infantil y adolescente.

La figura de Messi es permanentemente asociada a los niños y es común ver la emoción de los pequeños que tienen en suerte ingresar al campo de juego junto al astro nacido en Rosario, sobre todo luego de levantar la Copa del Mundo en Catar, en 2022.

En dicho certamen, el capitán del seleccionado argentino rompió el récord de actuaciones en la cita máxima, con 26 partidos jugados; además ha marcado 98 goles en 172 apariciones para su país, y 474 tantos en 520 encuentros para su antiguo club Barcelona.

Desde 2021, Messi juega en el PSG, donde anotó 18 goles en 46 apariciones, y también ha ganado un récord de siete Balones de Oro, el premio al mejor jugador del mundo.

«Desde que era niño, siempre me han encantado las series animadas y mis hijos son grandes fanáticos de los personajes animados. Poder participar en un proyecto de animación me hace feliz, porque cumple uno de mis sueños. Me gustaría agradecer a Sony Music por unirse a este proyecto y esperamos que a todos les guste el resultado, especialmente a las niñas y los niños», dijo Messi en declaraciones logradas por Deadline.

Por el lado de la empresa habló el encargado de Desarrollo de Negocios, Fernando Cabral: «Es un privilegio para Sony Music colaborar con Lionel Messi en este proyecto para mostrar el poder y las lecciones de los deportes en asociación con el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos y uno de los mejores atletas de la historia».

La serie de Sony y Messi será producida en inglés, español y varios otros idiomas. Será la División de Contenido Premium de Sony Music, en asociación con Leo Messi Management, los que supervisarán el desarrollo y la distribución. (Sputnik)