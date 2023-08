Soldadores Petroleros fabrican salamandras con fines solidarios

Afiliados Jerárquicos al Sindicato de la Patagonia Austral que conduce José Dante Llugdar, junto a pares suyos del gremio convencional, llevan adelante en Comodoro Rivadavia, Chubut, esta iniciativa que apunta a ayudar a familias de escasos recursos que viven en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Este grupo de Trabajadores solidarios han tenido una loable idea. Una docena de soldadores de diferentes empresas que vislumbraron la posibilidad de fabricar los artefactos en cuestión para calefaccionar hogares de gente en estado de vulnerabilidad, allí donde no llegan las redes de gas natural, en el marco de una iniciativa del Cuerpo de Delegados que siempre acompaña, corporizada en la labor de los vocales Ricardo Costanzo y Javier Araneda, quienes se desempeñan en esa empresa, la cual también pone su aporte.

Siguiendo con las colectas iniciadas anteriormente para asistir a merenderos locales, en esta oportunidad se inició con la campaña de fabricación de cuatro salamandras, donde cabe destacar la tarea de los Afiliados divididos en tres grupos de soldadores, quienes cuentan de forma permanente con la colaboración de Monsalve, quien desde la empresa donde trabaja, Manpetrol, puede conseguir materia prima (caños cortados), que también llega desde firmas como Justo Otero e hijos, dándoles una mano muy grande para su finalidad.

Los Trabajadores se manifestaron muy contentos con lo que se logró, en tanto que el Revisor de Cuentas expresó también su satisfacción cuando le comentaron la idea: “siempre me ha gustado trabajar en todo lo que sea solidario, por eso no dudé en tratar de conseguir el material y ayudar a la gente que a veces no puede costear una salamandra, y sabiendo que hoy en día la leña está muy cara; es una muy linda acción y estas cosas hay que empujarlas, sobre todo ayudar a la gente que más lo necesita que son las familias con escasos recursos”, enfatizó.

Hanzich indicó por su parte que “hay empresas como en este caso Otero y Manpetrol que colaboran con materiales que no siempre son fáciles de conseguir y ellos (por los soldadores) han puesto muchas horas de su tiempo. Acá somos todos compañeros de Trabajo y la solidaridad está por encima de todo”.

En tanto Chocobar relató que, las que están fabricando, son salamandras convencionales: “tienen una parrilla en el medio -donde se pone la leña-, la bandeja de abajo que recoge las cenizas, la parte del tiraje y las puertas, algo que no sea complicado de usar”.

A su turno, Guaiquín explicó que “el diseño del artefacto lo hizo uno de los soldadores, Facundo Haro”, a quienes se suman los compañeros Hernández, Mansilla, Rasgido, Oyarzo, Palacios, Campos, Pairó, Carrizo, Vargas, Telesuk y Sosa.

Como detalle alusivo, la Secretaria Administrativa del Sindicato, Gloria Barrionuevo, ya gestionó el pedido de una salamandra para ser donada a la Asociación de Bomberos Voluntarios ‘2 de junio’ de Caleta Olivia, Santa Cruz, para lo que ya se está diagramando su diseño que se cristalizará con caños 20 pulgadas, mientras que las que vienen realizando para uso doméstico están hechas en 16”.