SiSaP: “No vamos a aceptar el pago de la deuda salarial en cuotas”

“Desde ayer a las 4 de tarde estamos en la Casa de Gobierno y después de muchas horas de reunión los dirigentes que ingresaron decidieron quedarse en las puertas porque las respuestas no eran suficientes”, explicó.

Leonett agregó que “Después de casi una clase de economía en la que no surgió mucha claridad, la única certeza es que se pagaría primer y segundo rango de agosto, incluyendo a salud y policía; pero no tenemos fecha de pago del resto de los rangos de agosto, tampoco de septiembre ni del aguinaldo. A salud pública nos deben casi 1.000 millones de pesos por las actualizaciones salariales”.

Tras haberse retirado los sindicatos de la Casa de Gobierno, la dirigente del SiSaP expresó que “En la reunión de ayer no dijeron cómo van a pagar todas esas deudas salariales, sólo nos enteramos que podrían pagarlo en cuotas aunque no hay ninguna versión oficial; pero desde ya estamos en desacuerdo y no lo vamos a aceptar porque los salarios no se negocian”.

Finalizó expresando que “No entendemos cómo van a terminar con el pago escalonado porque no hay plan económico y además lo único que hacen es tomar cada más deuda. No hay oficialismo y oposición que se acerque a nuestro reclamos, nadie da la respuestas necesarias”.

La nota:

http://lapostacomodorense.com.ar/wp-content/uploads/2020/10/WhatsApp-Audio-2020-10-16-at-9.27.33-AM-online-audio-converter.com_.mp3