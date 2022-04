Sin colectivos y con movilización este martes a pesar de la conciliación obligatoria

A pesar de que el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el sector de transporte, el paro de transporte comenzó a partir de las 0 de este martes en todo el país.

Aunque en un principio se había confirmado la suspensión del paro, desde el sindicato avisaron que no suspenderán la medida hasta que no estén las actas firmadas y reciban la notificación desde Trabajo. Integrantes del gremio debatieron por la noche si acataban o no. Finalmente, informaron que no recibieron la notificación desde Nación, por lo que el paro se llevará a cabo y se movilizarán a las 10 de la mañana en el centro de la ciudad esperando que lleguen las actas.