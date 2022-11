Sin bancos ni atención en organismos públicos

El feriado provincial, por la jura de lealtad a la bandera argentina de mapuches y tehuelches, tendrá impacto total en la administración pública ya que no habrá atención en ningún organismo.

En el municipio y dependencias provinciales solo se mantendrán las guardias o servicios de emergencia.

Los bancos no tendrán atención alguna. La falta de actividad no solo se dará en los bancos públicos, Chubut y Nación, sino en todos.

El servicio de transporte circulará con frecuencias de feriados.

El comercio, en su gran mayoría, abrirá sus puertas.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada atenderá de manera normal.