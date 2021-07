Simunovic: “Vamos a llegar a los 116 mil vacunados”

Gabriela Simunovic, secretaría de Salud del Municipio de Comodoro, indicó a LU4 que ya son más de 116 mil las personas vacunadas y que se buscará abrir los padrones para que se puedan vacunar todas las personas que no lo hicieron.

“En estos días superamos las 100 mil vacunas y llegamos a 116 mil mayores de 18 años anotados en el Vacunate Chubut. Entendiendo que en el padrón de electores hay 140 mil personas creemos que la mayoría de la población a esta vacunada y nos queda un pequeño porcentaje sin vacunarse”, comentó.

La funcionaria agregó que “Cuando culminemos en estos días la vacunación de los mayores de 18 años vamos a convocar a todos los que han quedado pendiente y esperamos que lo hagan los que no se pudieron vacunar o no quisieron cuando tenían el turno”.

Simunovic explicó que “Hay llegado muy poquitas vacunas de la segunda dosis Sputnik V a la provincia y se va a completar el calendario con aquellas personas que tuvieron la primera dosis a partir del 15 de marzo. Los que no reciban el turno les pedimos que no se acerquen porque muchos enojan con los chicos que están vacunando y ellos no son los responsables de la distribución de las vacunas”.

Finalmente se refirió a las fiesta clandestina con más de 200 personas y sostuvo que “Entendemos que todo el mundo necesita un poco distracción pero todos debemos seguir cuidándonos, más allá de la edad porque viven con personas mayores a las que pueden contagiar; debemos volver a insistir con la responsabilidad individual”.