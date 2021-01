Simunovic “La cola para hisoparse en la Escuela de Arte es inmensa”

Gabriela Simunovic, subsecretaria de Salud municipal, manifestó a La Posta Comodorense Radio los avances del Coronavirus en la ciudad y los alcances del Plan Detectar en Comodoro.

“Lamentablemente estamos con curvas en ascenso y la gente no esta respetando las medidas de distanciamiento. Hay un relajamiento total de la población, parece que el virus no circula y por el contrario esta circulando cada vez con más frecuencia”, relató.

La funcionaria municipal agregó que “Tuvimos una cantidad importante de fallecidos en los últimos días, no sólo de personas con comorbilidades sino también falleció una persona de 53 años y que no tenía ningún tipo de enfermedades previas. Queremos que la gente entienda que el virus circulando, que debemos cuidar con las personas que queremos y la única manera que no circule el virus es que nos cuidemos entre todos”.

Advirtiendo el complejo panorama que se esta produciendo, sostuvo que “La gente cree que si uno se hisopa es contacto estrecho y que si le da negativo no se va a contagiar. En realidad el período de incubación es de 14 días por eso se les pide aislamiento y no existe un test diagnóstico de Covid, por eso la importancia de guardarse. La responsabilidad individual es muy importante y hoy muchos parece que están siendo irresponsables”.

Finalmente alertó que “Hoy la cola para hisoparse en la Escuela de Arte es inmensa y apelamos a la responsabilidad social, hoy no estamos en condiciones de abrir nuevos lugares de atención para realizar el Plan Detectar”.