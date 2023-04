Silvina Luna reaccionó a las críticas en redes sociales: «No se opina de los cuerpos»

La actriz y modelo Silvina Luna publicó en redes sociales un vídeo en el que expresa su molestia ante las críticas que recibió por su físico.

«Esta soy yo sin maquillaje, sin filtros, sin bótox, sin rellenos. Hace años que dejé de serlo» expresó la modelo y detalló que al subir un reel halló «un montón de comentarios re crueles».

«Yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas, adolescentes y no, a las que con un mensaje tan dañino las pueden matar, así como pueden elevar y ayudar un montón con uno hermoso» agregó.

«Me preguntan qué me pasó en la cara. Me pasaron los años, tengo 42 años. Quizá se quedaron con la imagen de la chica de 20 y me pasó la vida» remarcó.

«La enseñanza que tuve fue que buscando mi valía en lo exterior tomé una decisión por la que hoy me hago cargo de las consecuencias», detalló en referencia a las operaciones realizadas con Aníbal Lotocki.

«Me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente y darse cuenta de que la valía no está en si tenés la cara más redonda, si estás más gorda, más flaca… No se opina de los cuerpos» finalizó.