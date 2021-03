Siguen los repudios por la agresión a Alberto Fernández

La agresión que el sábado recibió el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en Lago Puelo, sigue sin estar esclarecida, con versiones cruzadas sobre cómo empezaron los disturbios y algunas acusaciones directas como las que realizó el ministro de Seguridad de la provincia, Federico Massoni.

Por twitter, los repudios se siguen acumulando pero, pese a ello, la cuenta oficial del gobernador Mariano Arcioni sigue sin tener actividad luego del posteo que realizó hace 22 horas en el que, si bien hay algunas palabras, el repudio y las explicaciones sobre lo sucedido quedaron en segundo plano.

Si se expresó por la red social el vice gobernador Ricardo Sastre si avanzó en un repudio contundente, y en primer plano

Repudiamos enérgicamente cualquier tipo de violencia. Lo sucedido hoy en la visita del Presidente @alferdez no puede definirnos como sociedad. En lo personal, siempre he pregonado el diálogo para arribar a consensos. No podemos perder esa herramienta #Chubut

— Ricardo Sastre (@ric_sastre) March 14, 2021